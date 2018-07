Roger Federer testa Google Glass e mostra jogadas sob sua ótica. Confira

MOUNTAIN VIEW - O ex-número 1 do mundo, Roger Federer, testou o funcionamento do Google Glass durante um treino realizado na sede da empresa, em Mountain View, na Califórnia. Ele bateu bola com o técnico, o sueco Stefan Edberg, e aprovou a ferramenta.

"Foi realmente divertido gravar este vídeo. Não é sempre que você pode explorar novos ângulos para acompanhar uma partida de tênis. Espero que os fãs gostem dessa nova perspectiva", disse Federer. O vídeo gravado permite que o espectador enxergue o jogo do ponto de vista do suíço.

O Google Glass é um óculos de realidade aumentada do Google cujas lentes apresentam imagens diretamente no olho do usuário, e tem como objetivo facilitar o acesso a informações online, como mensagens, e-mails e notícias. Além disso, a ferramenta também tem a opção de tirar fotos e gravar vídeos do ponto de vista do usuário.