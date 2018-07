Roger Federer vai abrir duelo entre Suíça e Itália na Copa Davis

Sorteio realizado nesta quinta-feira determinou que Roger Federer vai disputar a partida de abertura do confronto entre Suíça e Itália, nesta sexta-feira, pelas semifinais da Copa Davis, em Genebra. O número 3 do mundo, semifinalista do US Open, terá pela frente Simone Bolelli, 76º colocado no ranking da ATP.

O primeiro dia da série vai ser completado com o confronto entre o suíço Stan Wawrinka, número 4 do mundo, e Fabio Fognini, melhor tenista italiano e 17º colocado no ranking, em uma quadra dura e coberta em Genebra.

No jogo de duplas, marcado para o sábado, Federer e Wawrinka, campeões olímpicos em 2008, vão encarar Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. Os confrontos de simples são invertidos no domingo. Assim, serão disputadas as partidas Federer x Fognini e Wawrinka x Bolelli.

A arena que vai receber o confronto tem capacidade para 18 mil pessoas e todos os ingressos estão esgotados para os três dias de disputa. A equipe que avançar na série se classifica para a decisão da Copa Davis, marcada para o período entre 21 e 23 de novembro, contra o vencedor da série entre a França e a República Checa, atual bicampeã do torneio.

Com Federer e Wawrinka, a Suíça busca o seu primeiro título da Copa Davis. Já a Itália só venceu o torneio uma vez, em 1976.