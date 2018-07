Roger Federer vence Davi Ferrer na estreia no ATP Finals

LONDRES - O suíço Roger Federer iniciou bem a sua participação no ATP World Finals, realizado em Londres, na Arena O2. Neste domingo, o número 2 do mundo venceu o espanhol David Ferrer, sétimo colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 27 minutos.

Com o triunfo, Federer encerrou o primeiro dia do ATP Finals na liderança do Grupo B por apenas um game de vantagem nos critérios de desempate. Mais cedo, na partida de abertura do torneio, também pelo Grupo B, o britânico Andy Murray superou o sueco Robin Soderling por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. A vitória deste domingo confirmou o excelente retrospecto de Federer diante de Ferrer. Os dois tenistas já se enfrentaram 11 vezes e o suíço triunfou em todas as partidas.

Federer dominou o confronto com Ferrer desde o início e se aproveitou das falhas do espanhol para abrir 4/0. Ele ainda teve o seu serviço quebrado uma vez, mas obteve nova quebra e fechou a primeira parcial em 6/1. O segundo set foi mais equilibrado, mas Federer conseguiu uma quebra de serviço no quinto game e definiu a sua vitória por 2 a 0 com um triunfo por 6/4.