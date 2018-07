Roger Federer vence e está nas quartas em Roland Garros

Regis Duvignau/Reuters

PARIS - O líder do ranking Roger Federer confirmou com certa tranquilidade o favoritismo contra o seu compatriota suíço Stanislas Wawrinka, neste domingo, e avançou às quartas de final de Roland Garros.

Apenas no segundo set Federer teve maiores problemas, quando precisou de um tie-break. Assim, ele venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/2. O suíço ainda não perdeu um único set na competição.

Agressivo em quadra, Federer terminou a partida com 38 winners - contra 29 do adversário - e sete aces. Cometeu, por outro lado, 27 erros não forçados, dois a menos do que Wawrinka.

Nas quartas de final, o suíço aguarda o vencedor do confronto entre Robin Soderling e o croata Marin Cilic. Se o sueco ganhar, será reeditada a decisão do ano passado, vencida por Federer.