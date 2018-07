Roger Federer vence e garante vaga na semifinal do Torneio de Roterdã

ROTERDÃ - O tenista suíço Roger Federer sofreu para confirmar o favoritismo nesta sexta-feira, mas acabou vencendo o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2). E, com a apertada vitória, ele garantiu presença na semifinal do Torneio de Roterdã, na Holanda.

Cabeça de chave número 1 do torneio - ocupa atualmente o terceiro lugar da ATP -, Federer precisou de 1 hora e 30 minutos para derrotar Nieminen. Agora, ele espera a definição de seu adversário na semifinal, que sairá ainda nesta sexta-feira, no jogo entre o russo Nikolay Davydenko e o francês Richard Gasquet.

A outra semifinal em Roterdã, torneio que distribui 1,2 milhão de euros em prêmios, já está definida. Será entre o argentino Juan Martin del Potro, que venceu o sérvio Viktor Troicki, e o checo Tomas Berdych, que passou pelo italiano Andreas Seppi - os dois avançaram nesta sexta-feira.