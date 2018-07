Roger Federer vence e vai à 3ª rodada em Wimbledon

Federer dominou completamente a primeira parcial da partida, vencida em apenas 23 minutos, com duas quebras de serviço. O segundo set foi mais equilibrado, mas o suíço converteu um break-point no sexto game, o que foi decisivo para seu novo triunfo, dessa vez por 6/3.

No terceiro set, Federer também não teve muitas dificuldades para bater Fognini, que cometeu muitos erros, por 6/2, para avançar em Wimbledon. Agora, o número 3 do mundo aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá do duelo ente o francês Julien Benneteau e o norte-americano Michael Russell.

Na saída da quadra, o tenista suíço e o italiano prestaram reverência ao príncipe Charles, que estava no camarote real, acompanhado de sua esposa Camilla, duquesa da Cornualha, que também foi ao All England Clube em 2010. Já Charles não visitava Wimbledon desde 1970.

Número 14 do mundo, o argentino Juan Monaco avançou para a terceira rodada de Wimbledon ao vencer o francês Jereme Chardy por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3). O alemão Florian Mayer, 29º colocado no ranking da ATP, conseguiu o seu segundo triunfo em Londres ao superar o compatriota Philipp Petzschner por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/2 e 6/4.

O canadense Milos Raonic disputou apenas um game nesta quarta-feira para se garantir na segunda rodada de Wimbledon. Em jogo que foi interrompido pela chuva na terça, o número 22 do mundo derrotou o colombiano Santiago Giraldo, 45º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com um triplo 6/4. Seu próximo adversário será o norte-americano Sam Querrey. O polonês Lukasz Kubot será o oponente do croata Marin Cilic na segunda rodada de Wimbledon após passar pelo japonês Tatsuma Ito (7/6, 6/3 e 6/3).