Roger Federer vence e vai às quartas de final em Montecarlo

Roger Federer confirmou o seu favoritismo e garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1.000 de Montecarlo, nesta quinta-feira, ao superar o croata Marin Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Segundo cabeça de chave em Montecarlo, Federer teve mais dificuldades nesta quinta do que em sua estreia, quando bateu o alemão Philipp Kohlschreiber com parciais de 6/2 e 6/1. Porém, o tenista número 3 do mundo fez valer a sua eficiência, apesar de não ter conseguido dar espetáculo.

Com duas quebras de saque, uma em cada set, Federer ganhou 79% dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro serviço e salvou o único break-point que cedeu ao rival na partida. Fora isso, cometeu apenas dez erros não-forçados, contra 27 de Cilic.

A vitória desta quinta-feira foi a segunda do suíço em dois jogos contra o croata, que havia sido derrotado pelo recordista de títulos de Grand Slam no Masters Series de Paris de 2008.

Em meio ao cenário de favoritismo do espanhol Rafael Nadal, cabeça de chave número 1 e atual hexacampeão, Federer busca o seu primeiro título em Montecarlo e o segundo nesta temporada, depois de ter sido campeão apenas em Dubai, no início do ano.