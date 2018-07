Roger Federer vence fácil e avança às oitavas em Montecarlo

Roger Federer não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no Masters 1.000 de Montecarlo. Cabeça de chave número 2 da competição, o suíço venceu o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, nesta terça-feira, em apenas 50 minutos, e já garantiu vaga nas oitavas de final.

Agora, o tenista número 3 do mundo irá esperar pela definição do vencedor do confronto do croata Marin Cilic, 15.º cabeça de chave, contra o ganhador do duelo entre o espanhol Pere Riba e o italiano Potito Starace.

No duelo desta terça, Federer foi soberano diante do alemão, que comprovou a sua fama de freguês do suíço, com sua sexta derrota em seis jogos diante do adversário. O recordista de títulos de Grand Slam ganhou nada menos do que 88% dos pontos que disputou quando usou o primeiro serviço e aproveitou quatro das sete chances que teve de quebrar o saque do rival, que não conseguiu ser feliz na única oportunidade que recebeu de ganhar quando Federer sacou.

Sólido no fundo de quadra, o suíço contabilizou 21 winners contra apenas 12 de Kohlschreiber, que cometeu 14 erros não-forçados diante de nove do suíço.

O jogo diante do alemão marcou a volta de Federer ao saibro, piso em que ele não atuava desde o ano passado. No confronto anterior na superfície, ele foi eliminado pelo sueco Robin Soderling nas quartas de final de Roland Garros, no resultado que lhe custou a perda da liderança do ranking mundial. O suíço já foi três vezes vice-campeão em Montecarlo, sendo derrotado entre 2006 e 2008 pelo espanhol Rafael Nadal na decisão.

Em outros dois jogos já encerrados nesta terça-feira em Montecarlo, o espanhol Feliciano Lopez venceu o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4), enquanto o argentino Máximo Gonzalez bateu o romeno Victor Hanescu, também de virada, com 3/6, 7/5 e 6/1. Com isso, Lopez irá encarar o seu compatriota David Ferrer, quarto cabeça de chave, na segunda rodada. Já o tenista da Argentina medirá forças com o espanhol Nicolas Almagro, pré-classificado como nono maior favorito ao título.