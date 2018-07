Roger Federer vence fácil e vai às oitavas em Roland Garros

PARIS - O suíço Roger Federer não teve problemas para confirmar o seu favoritismo e assegurar vaga, nesta sexta-feira, nas oitavas de final de Roland Garros. Cabeça de chave número 3 do Grand Slam francês, ele bateu o sérvio Janko Tipsarevic por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3, em 1h30min de confronto.

Com o triunfo diante do atual 32.º colocado do ranking mundial, Federer terá pela frente na próxima fase o ganhador do duelo entre o seu compatriota Stanislas Wawrinka e o francês Jo-Wilfried Tsonga, também programado para esta sexta.

Campeão de Roland Garros em 2009 e eliminado nas quartas de final no ano passado, Federer alcança as oitavas pelo sétimo ano consecutivo em Paris.

Essa foi a quarta vitória do recordista de títulos de Grand Slam em quatro jogos contra Tipsarevic, que em 2008 chegou a travar uma partida de cinco sets contra o suíço no Aberto da Austrália. Nesta sexta, porém, Federer foi absoluto no saibro parisiense.

Com dez aces e 84% de aproveitamento dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro saque, o tenista da Suíça converteu cinco dos seis break points concedidos pelo adversário, que não aproveitou a única chance de quebra que teve na partida. Federer também contabilizou 37 winners, contra 16 do seu rival, fato que compensou os seus 20 erros não-forçados diante dos 13 do sérvio.

No mesmo lado da chave e na rota direta de Federer em Roland Garros, o espanhol David Ferrer, sétimo cabeça de chave, também assegurou sua classificação às oitavas de final com facilidade em outro duelo já encerrado nesta sexta. Ele bateu o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/1 e 6/3.

Desta forma, Ferrer jogará por um lugar nas quartas de final contra o ganhador do confronto entre o francês Gael Monfils, nono cabeça de chave, e o belga Steve Darcis, que será realizado também nesta sexta. Caso volte a vencer nas oitavas, o espanhol terá pela frente na fase seguinte o ganhador do duelo entre Federer e Wawrinka ou Tsonga.