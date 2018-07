Roger Federer vence Robin Soderling e faz a final em Abu Dabi

ABU DABI - O suíço Roger Federer teve certo trabalho nesta sexta-feira, mas confirmou sua supremacia sobre o sueco Robin Soderling e se garantiu na decisão do torneio de exibição de Abu Dabi. Depois de perder o primeiro set, o vice-líder do ranking teve tranquilidade para virar sobre o adversário e vencer por 6/7, 6/3 e 6/3.

Com o bom resultado, Federer ampliou o seu domínio no confronto direto diante de Soderling: perdeu apenas uma em 17 partidas, ocorrida em Roland Garros neste ano. Também mostrou que manteve a boa fase, após conquistar o ATP Finals em novembro com vitória na final sobre o líder do ranking Rafael Nadal.

O próprio espanhol, aliás, pode ser o seu adversário na decisão deste sábado. Para isto, Nadal precisa vencer ainda nesta sexta-feira o checo Tomas Berdych, que superou na estreia o cipriota Marcos Baghdatis.