Roger Federer visita Cataratas do Iguaçu e se impressiona: 'Inacreditável'

FOZ DO IGUAÇU - Roger Federer encerrou sua passagem pelo Brasil nesta segunda-feira com uma aguardada visita às Cataratas de Foz do Iguaçu, no Paraná. Após conhecer lugares tradicionais de São Paulo, o suíço não escondeu a empolgação ao conhecer um dos principais cartões-postais do Brasil.

"Gostaria de compartilhar com todos vocês esta foto que acabei de tirar das Cataratas de Iguassu", registrou o tenista, ao confundir a grafia do nome da cidade. Federer publicou três fotos em sua página no Facebook. "É absolutamente inacreditável. Adorei este lugar", afirmou.

A viagem ao Paraná já estava programada na agenda do tenista, que tinha dois grandes objetivos ao visitar o Brasil: conhecer Pelé e as Cataratas. O contato com o Rei do Futebol aconteceu no sábado, entre um evento e outro para divulgar o Gillette Federer Tour.

Após disputar três jogos-exibição no Ginásio do Ibirapuera, entre quinta-feira e domingo, o atual número dois do mundo vai dar sequência ao seu primeiro giro pela América do Sul. Na quarta e quinta, ele fará dois jogos contra Juan Martín del Potro, na Argentina. E no sábado, encerrará seu Tour com um confronto com o francês Jo-Wilfried Tsonga, na Colômbia.