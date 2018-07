Rogerinho aplica 'pneu', mas cai diante de alemão na estreia do US Open

O brasileiro Rogério Dutra Silva caiu na estreia do US Open, nesta segunda-feira. Diante do alemão Florian Mayer, o tenista de 33 anos chegou a viver bons momentos e, inclusive, aplicou um "pneu" na segunda parcial, mas parou por aí. Em 2h36min de partida, ele acabou derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 0/6, 6/3 e 6/4.

Rogerinho entrou em quadra com um ligeiro favoritismo, na teoria. Número 68 do mundo, encarava o 74.º colocado do ranking, de quem havia perdido no único confronto anterior entre eles, pela Copa Davis de 2013.

Após um início equilibrado, Rogerinho conseguiu a quebra e chegou a ter o saque para fechar com o set em 5/4, mas perdeu três games seguidos e levou a virada. O brasileiro só se recuperou na segunda parcial, quando arrasou o alemão em apenas 19 minutos e vencendo incríveis 25 dos 30 pontos disputados.

Mas com a mesma rapidez que atropelou Mayer no segundo set, Rogerinho voltou a cair no terceiro. O brasileiro passou a errar demais em momentos decisivos, não aproveitou as oportunidades de quebra que teve e viu o alemão voltar a ficar em vantagem. No quarto set, o cenário foi mantido e o tenista europeu mostrou-se muito mais frio para bater o brasileiro.

Com a classificação, Mayer agora espera para conhecer seu próximo adversário, que sairá do confronto entre o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 5, e o norte-americano Tennys Sandgren, número 105 do ranking.

Nas outras partidas já encerradas do dia, destaque para a queda do cabeça de chave número 32 da competição, o holandês Robin Haase. Ele perdeu por 3 sets a 0 para o britânico Kyle Edmund, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/3.

Na próxima rodada, Edmund vai encarar o norte-americano Steve Johnson, que eliminou o espanhol Nicolas Almagro ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5).

Ainda nesta segunda-feira, o também espanhol Pablo Carreño Busta passou em três sets pelo norte-americano Evan King, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/5), enquanto o britânico Cameron Norrie, apenas número 225 do ranking, avançou graças à desistência do russo Dmitry Tursunov.