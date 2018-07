Rogerinho avança e Ricardo Mello perde em Viña del Mar

VIÑA DEL MAR - O dia foi de uma vitória e uma derrota para o Brasil no Torneio de Viña del Mar, nesta terça-feira, no Chile. Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, venceu o argentino Maximo Gonzalez por 2 sets a 1, parciais de 0/6, 7/6 (7/3) e 6/3. Logo em seguida, porém, Ricardo Mello não teve a mesma sorte e perdeu para o argentino Diego Junqueira por 2 a 0 (6/4 e 6/2).

Vindo do qualifying, Rogerinho, o número 124 do mundo, começou tendo dificuldades contra Gonzalez, que está apenas sete lugares acima dele no ranking mundial. Num primeiro set para esquecer, levou um "pneu". No começo do segundo set, teve seu saque quebrado, mas conseguiu a recuperação para vencer no tie-break. Já no set decisivo, conseguiu uma quebra prematura para fechar a partida em 2 a 1.

Já Ricardo Mello não conseguiu fazer valer o seu favoritismo sobre Diego Junqueira, argentino vindo do qualifying. Perdeu por 2 sets a 0 e deu adeus à competição. Seu algoz agora vai enfrentar o argentino Carlos Berlocq, que venceu o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/0.

Na próxima rodada, Rogerinho vai enfrentar o quinto cabeça de chave, o espanhol Albert Montañes, número 53 do mundo, que passou por Ruben Hidalgo, também da Espanha, em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/4. Outros dois brasileiros em Viña del Mar já estão na segunda rodada. João Souza venceu Fillippo Volandri (Itália) na segunda-feira, em sua estreia, e Thomaz Bellucci ficou de bye na primeira rodada.