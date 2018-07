Rogerinho comemora maior vitória da carreira: 'Muitas emoções hoje'

Aos 33 anos, Rogério Dutra Silva mostrou nesta quinta-feira que é mais tenista que atingiu seu auge como "trintão". Vivendo a melhor fase de sua carreira, ele venceu o francês Gael Monfils por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3, no Torneio de Umag, na Croácia. Monfils, que já foi o 6º do ranking, é atualmente o 13º. Assim, Rogerinho faturou sua primeira vitória sobre um Top 20 do circuito.

"Muitas emoções hoje, nunca tinha ganhado de um Top 20 antes. Foi um jogo muito duro, correria danada, não tinha ponto perdido para os dois. A torcida estava forte, um caldeirão. Estou muito feliz com essa vitória. Agora é descansar e me preparar para mais uma batalha nas quartas", comentou o brasileiro.

O triunfo de Rogerinho foi o segundo maior de um tenista do Brasil de simples no ano. Só está atrás da vitória de Thomaz Bellucci sobre o japonês Kei Nishikori, então integrante do Top 10, durante a disputa do Rio Open, em fevereiro.

O adversário de Rogerinho nas quartas de final em Umag será o italiano Alessandro Gianessi, atual 104º do ranking, a partir das 13 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira. Eles já se enfrentaram duas vezes no circuito, com vitórias somente do tenista europeu.

O brasileiro estará totalmente focado no duelo nesta sexta porque foi eliminado na chave de duplas nesta quinta. Ele e o italiano Paolo Lorenzi foram superados pelos britânicos Aljaz Bedene e Dominic Inglot por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.