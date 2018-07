Rogerinho e André Ghem avançam no qualifying em Roland Garros

PARIS - Dois tenistas brasileiros passaram pela primeira rodada do qualifying para Roland Garros nesta terça-feira. Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, e André Ghem estrearam com vitória e deram o primeiro passo na busca pela vaga na chave principal do segundo Grand Slam do ano, que será disputado a partir da próxima segunda-feira, em Paris.

No primeiro jogo do dia, Rogerinho derrotou o checo Jan Hernych por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h09min. O brasileiro teve grande desempenho no saque, vencendo 90% dos pontos em que acertou o primeiro serviço. Na segunda rodada, ele terá pela frente o cabeça de chave número 32 do qualifying, o argentino Facundo Bagnis.

Também sem maiores problemas, André Ghem bateu o alemão Matthias Bachinger. Em dois sets, o brasileiro fez 6/4 e 6/2, em 1h33min, sem cometer sequer um erro não forçado sequer. Na segunda rodada, Ghem terá pela frente outro alemão: Michael Berrer, cabeça de chave número 10.

Outro brasileiro ainda entrou em quadra nesta terça-feira, mas teve o jogo interrompido. João Souza, o Feijão, empatava com o esloveno Blaz Kavcic, 15.º cabeça de chave, em 1 set a 1. Kavcic sacava para fazer 2 a 0 na parcial de desempate quando a chuva interrompeu a partida. Os tenistas darão sequência no confronto nesta quarta-feira.