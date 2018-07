Rogerinho e Thiago Monteiro ganham posições no ranking da ATP

Em uma atualização do ranking com raras mudanças, os brasileiros Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro ganharam posições nesta segunda-feira. As alterações na lista da ATP foram discretas por causa da semana concentrada nas disputas da Copa Davis, entre Grupo Mundial, Playoffs e Zonais continentais.

Mesmo sem jogar desde o US Open, Rogerinho subiu uma posição e aparece agora na 73º colocação. Thiago Monteiro e Guilherme Clezar, que representaram o Brasil no duelo com o Japão, pela Davis, também galgaram colocações, apesar das derrotas sofridas em Osaka - Monteiro perdeu duas, Clezar perdeu uma.

Monteiro subiu dois lugares, para 114º do mundo. Clezar trocou a 244ª pela 241ª colocação. Juntos, eles não tiveram sucesso na equipe brasileira nos playoffs da Davis. O Brasil foi derrotado na série melhor de cinco jogos por 3 a 1, na cidade de Osaka. O duelo foi finalizado na madrugada desta segunda-feira.

Thomaz Bellucci, que não entrou em quadra na semana passada, estacionou na 76ª posição. A primeira mudança no ranking entre os primeiros colocados aconteceu somente na 44ª colocação, com o norte-americano Steve Johnson alcançando este posto, ao subir uma posição.

Sem alterações, o Top 10 segue com a liderança do espanhol Rafael Nadal, com quase 2.000 pontos de vantagem sobre o suíço Roger Federer. O escocês Andy Murray ocupa o terceiro lugar, seguido pelo alemão Alexander Zverev e pelo croata Marin Cilic, único tenista do Top 10 a entrar em quadra na semana passada, ao liderar a vitória do seu país sobre a Colômbia no confronto válido pelos playoffs.

O sérvio Novak Djokovic figura em sexto, enquanto o austríaco Dominic Thiem está em sétimo lugar na lista. O suíço Stan Wawrinka, que antecipou o fim da temporada por lesão assim como Djokovic, segue na oitava colocação. O búlgaro Grigor Dimitrov e o espanhol Pablo Carreño Busta completam a lista dos 10 primeiros.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking:

1º - Rafael Nadal (ESP), 9.465 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 7.505

3º - Andy Murray (ESC), 6.790

4º - Alexander Zverev (ALE), 4.470

5º - Marin Cilic (CRO), 4.155

6º - Novak Djokovic (SER), 4.125

7º - Dominic Thiem (AUT), 4.030

8º - Stan Wawrinka (SUI), 3.690

9º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.575

10º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.855

11º - Milos Raonic (CAN), 2.825

12º - David Goffin (BEL), 2.695

13º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.525

14º - Kei Nishikori (JAP), 2.475

15º - Kevin Anderson (AFS), 2.470

16º - Sam Querrey (EUA), 2.445

17º - John Isner (EUA), 2.425

18º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.375

19º - Tomas Berdych (RCH), 2.355

20º - Nick Kyrgios (AUS), 2.245

73º - Rogério Dutra Silva (BRA), 688

76º - Thomaz Bellucci (BRA), 682

114º - Thiago Monteiro (BRA), 495

217º - João Souza (BRA), 242