Rogerinho fura qualifying e entra na chave principal em Buenos Aires

O Brasil terá um representante na chave de simples do Torneio de Buenos Aires, que terá início nesta segunda-feira. Neste domingo, Rogério Dutra Silva venceu seu segundo jogo no qualifying e garantiu a vaga na disputa principal da competição de nível ATP 250, no saibro argentino.

Rogerinho furou o quali ao derrotar o britânico Cameron Norrie, uma das promessas da nova geração, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/3) e 6/2, em 2h26min de duelo. O número dois do Brasil é o atual 138º do ranking, enquanto Norrie aparece no 64º posto da ATP.

Na chave principal, Rogerinho vai estrear contra o espanhol Albert Ramos-Viñolas, atual 71º do mundo. Será o quarto confronto entre eles. O tenista da Espanha venceu todos eles, sendo dois deles na temporada passada.

Em Buenos Aires, Rogerinho se sentirá quase em casa porque vem treinando na capital argentina nos últimos anos, revezando com os trabalhos físicos que faz em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo.

Rogerinho não será o único brasileiro em quadra na cidade argentina. Na chave de duplas, Marcelo Demoliner vai jogar com o dinamarquês Frederik Nielsen. Eles formam a parceria cabeça de chave número três da competição.

Na rodada de abertura, brasileiro e dinamarquês vão encarar o salvadorenho Marcelo Arévalo e o norte-americano Jamie Cerretani.