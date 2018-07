Rogerinho garante vaga no US Open

NOVA YORK - Rogério Dutra Silva conquistou a vaga na chave principal do US Open, nesta sexta-feira, ao vencer o terceiro e último jogo no qualificatório do último Grand Slam da temporada. O brasileiro se junta a Thomaz Bellucci, que já estava garantido na chave do torneio disputado em Nova York.

Dutra Silva assegurou a classificação ao vencer o italiano Andrea Arnaboldi por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/3). Ele chegou a estar perdendo por 3/0 no terceiro set antes de buscar o empate e obter quatro match points no tie-break. Acabou fechando o jogo em quase duas horas de duelo.

Com a apertada vitória, o brasileiro ganhou o direito de disputar a chave principal de um Grand Slam pela sexta vez em sua carreira. No torneio americano, será sua terceira participação seguida na chave principal. Nas duas edições anteriores, chegou à segunda rodada.

Dutra Silva foi o único dos sete brasileiros que disputaram o quali a entrar no Grand Slam. Ficaram pelo caminho Teliana Pereira, Guilherme Clezar, Fabiano de Paula, Thiago Alves, João Souza e André Ghem. Os dois últimos foram eliminados na segunda rodada, enquanto os demais caíram logo na estreia.

Agora o brasileiro vai aguardar pelo sorteio que vai definir em qual espaço da chave vão entrar os classificados no quali. A competição terá início na segunda-feira.