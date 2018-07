Rogerinho luta, mas leva 'pneu' de favorito e cai em São Petersburgo

Tenista número 1 do Brasil, Rogério Dutra Silva lutou bastante nesta quinta-feira, mas acabou sendo eliminado pelo espanhol Roberto Bautista Agut, principal favorito ao título do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. O cabeça de chave número 1 da competição chegou a aplicar um "pneu" no brasileiro, no placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0.

Como aconteceu em seu jogo de estreia na competição, de nível ATP 250, Rogerinho oscilou no saque. Registrou seis duplas faltas, mas obteve aproveitamento de 73% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, acabou cedendo 12 break points ao rival, que converteu metade das chances. Rogerinho só obteve três quebras.

No terceiro set, o número 13 do mundo fez valer sua maior experiência em torneios maiores e não deu chances ao brasileiro. Venceu seis games em sequência no piso rápido da competição russa e sacramentou a vitória sobre Rogerinho, atual 73º do ranking, após 1h39min de confronto.

Na estreia, o brasileiro vencera o moldávio Radu Albot, 108º do ranking - entrada como lucky loser na chave no lugar do checo Jiri Vesely. Rogerinho também competiu nas duplas em São Petersburgo, mas caiu na primeira rodada, ao lado do italiano Paolo Lorenzi.

Após a eliminação no torneio russo, Rogerinho volta a competir na próxima semana, no Torneio de Shenzhen, também de nível ATP 250. Na sequência, ele disputará o qualifying do Torneio de Pequim (ATP 500), ambos na China.

Ainda vivo na chave russa, Bautista Agut terá pela frente nas quartas de final o vencedor do duelo entre o sérvio Viktor Troicki e o argentino Guido Pella. O lituano Ricardas Berankis também se garantiu nas quartas, mas sem precisar fazer esforço nesta quinta. Isso porque o alemão Philipp Kohlschreiber desistiu da partida e abandonou o torneio.