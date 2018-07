Rogerinho luta, mas perde para Almagro em 5 sets em Wimbledon

Em sua melhor atuação na grama de Wimbledon, Rogério Dutra Silva lutou bastante nesta segunda-feira, mas acabou eliminado na estreia pelo experiente Nicolás Almagro. Rogerinho mostrou grande poder de superação ao buscar o empate após estar perdendo por 2 sets a 0. Porém, o ex-Top 10 foi soberano no quinto set e fechou a partida pelo placar de 6/3, 7/6(8/6), 5/7, 3/6 e 6/3.

Rogerinho, como é conhecido, repetiu a campanha de 2013, quando também entrou direto na chave principal e se despediu na primeira rodada. Naquela edição, ele foi batido pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky, então 116º do ranking. Desta vez, o brasileiro caiu diante de um adversário mais qualificado. Almagro ocupa atualmente a 47ª posição da lista da ATP, mas já foi número nove do mundo.

O duelo de 3h05min entre Rogerinho e Almagro começou com domínio do espanhol. Apesar da atuação regular do brasileiro, ele venceu o set inicial e abriu vantagem. Na segunda parcial, porém, o atual 89º do mundo e número dois do Brasil passou a impor resistência. E, após abrir 3/0 no tie-break, cedeu a virada e perdeu o segundo set.

Sem desanimar com o vacilo, Rogerinho cresceu em quadra e mostrou inesperado poder de recuperação ao vencer o terceiro e o quarto set, surpreendendo Almagro. No entanto, mesmo cometendo menos erros não forçados (45 a 61, em toda a partida), o brasileiro foi perdendo terreno. Com duas quebras de saque, contra um de Rogerinho, o espanhol fechou a partida.

Como consolo, o brasileiro tem a soma de pontos conquistados na partida. Curiosamente, Rogerinho acumulou maior pontuação, mas com a diferença de apenas um ponto: 162 contra 161. Na segunda rodada, o tenista da Espanha vai enfrentar o vencedor do confronto entre o sul-africano Kevin Anderson e o usbeque Denis Istomin.

FERRER E CILIC VENCEM

Dois dos principais cabeças de chave de Wimbledon, o espanhol David Ferrer e o croata Marin Cilic não tiveram problemas para vencer na estreia. Ferrer, atual 13º pré-classificado, bateu o israelense Dudi Sela por 6/2, 6/1 e 6/1, enquanto Cilic despachou o norte-americano Brian Baker por 6/3, 7/5 e 6/3.

Na segunda rodada, Ferrer vai enfrentar o vencedor do duelo entre o local Brydan Klein e o francês Nicolas Mahut, atual número dois do mundo no ranking de duplas. Cilic, por sua vez, terá pela frente Sergiy Stakhovsky, conhecido pelo forte saque. O ucraniano eliminou o japonês Yoshihito Nishioka (6/3, 6/4 e 6/4).

Outro cabeça de chave a entrar em quadra neste primeiro dia da chave principal de Wimbledon, Ivo Karlovic fez um duelo croata contra o jovem Borna Coric. E, com seus 26 aces, levou a melhor em sets diretos: 7/6 (10/8), 7/6 (9/7) e 6/4. Seu próximo adversário será o eslovaco Lukas Lacko, que avançou ao superar o italiano Paolo Lorenzi por 6/4, 6/7(5/7), 7/5 e 6/3.

Já o alemão Philipp Kohlschreiber, 21º cabeça de chave, se despediu de forma precoce da chave de simples. Ele caiu diante do francês Pierre-Hugues Herbert pelo placar de 7/5, 6/3, 3/6 e 6/3. Ainda nesta segunda avançaram em Wimbledon o bósnio Damir Dzumhur e o francês Adrian Mannarino.