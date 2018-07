Rogerinho perde de israelense e cai nas oitavas no Torneio de Moscou

O brasileiro Rogério Dutra Silva foi eliminado nas oitavas de final do Torneio de Moscou, na Rússia, nesta quarta-feira. Atual número 1 do Brasil, ele não resistiu ao israelense Dudi Sela e foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h23min de confronto no piso duro russo.

+ Sharapova luta, mas perde na estreia no Torneio de Moscou

Rogerinho vinha embalado pela vitória sobre o local Evgeny Donskoy na estreia. Nesta quarta, o 81º do ranking chegou a equilibrar o jogo contra o 72º no set inicial, quando faturou duas quebras de saque. Porém, sofreu três quebras e perdeu a parcial.

Na segunda, Sela ganhou confiança e cresceu na partida. Sem sequer ter o saque ameaçado, o israelense controlou o jogo e obteve duas quebras, sacramentando a vitória no primeiro duelo entre os dois tenistas no circuito profissional. Nas quartas de final, Sela vai enfrentar o vencedor do duelo entre o checo Lukas Rosol e o francês Adrian Mannarino.

Eliminado na chave de simples, Rogerinho competirá ainda nas duplas, ao lado do italiano Paolo Lorenzi, seu parceiro durante a maior parte da temporada. Depois, ele viajará até a Áustria para disputar o Torneio de Viena, de nível ATP 500.