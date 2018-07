Rogerinho perde do 222º do ranking e cai na estreia na Turquia

O tenista brasileiro Rogério Dutra Silva estreou com uma dura derrota na temporada de grama do circuito profissional. Atual 68º do mundo, Rogerinho foi eliminado na rodada de abertura do Torneio de Antalya, na Turquia, pelo indiano Ramkumar Ramanathan, apenas o 222º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Vindo de boas atuações no saibro de Roland Garros, Rogerinho teve dificuldade de adaptação à grama nesta segunda-feira, principalmente no saque. Ele colocou em quadra apenas 45% do primeiro serviço, favorecendo a devolução do rival. Acabou sofrendo duas quebras de saque, uma em cada set.

Além disso, o brasileiro sofreu para devolver o bom saque do indiano de apenas 22 anos. Foram 12 aces e 85% de aproveitamento quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, Ramanathan deu apenas um break point ao brasileiro, que não converteu a chance.

Com a vitória, o tenista indiano se garantiu nas oitavas de final. Seu próximo adversário será o principal favorito ao título, o austríaco Dominic Thiem. O cabeça de chave número 1 fará sua estreia direto nas oitavas.

Também nesta segunda-feira avançaram no torneio turco o japonês Yuichi Sugita e Radu Albot, da Moldávia. Albot será o adversário de estreia do italiano Paolo Lorenzi, cabeça de chave número dois da competição.

Disputado na grama, o Torneio de Antalya faz sua estreia no calendário da ATP nesta temporada. A competição é de nível ATP 250 e distribui US$ 439 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) em premiação.