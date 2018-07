Rogerinho será titular do Brasil e abre confronto na Davis

O capitão João Zwetsch fez mistério, mas anunciou nesta quinta-feira, durante o sorteio da ordem dos confrontos, os titulares do Brasil para o confronto diante da Espanha na Copa Davis. Além de Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva defenderá o País nas partidas de simples neste fim de semana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Para o jogo de duplas, estão escalados Marcelo Melo e Bruno Soares.

Rogerinho venceu a disputa com Guilherme Clezar para garantir uma vaga entre os titulares do confronto. E ele terá a responsabilidade de abrir o confronto diante da Espanha nesta sexta-feira, ao enfrentar Roberto Bautista Agut, 15.º do ranking. Depois, Thomaz Bellucci, 83.º, pegará Pablo Andujar, 44.º.

A escalação do segundo jogador de simples, aliás, foi motivo de polêmica nos últimos dias. Zwetsch preferiu não convocar João Souza, o Feijão, que vive bom momento no circuito e tem melhor ranking que os dois compatriotas. Feijão ocupa atualmente a 103.ª posição na lista da ATP, enquanto Dutra Silva é o 201.º. Clezar figura em 189.º e virou o principal alvo da polêmica porque é treinado pelo capitão do Brasil na Davis.

O que já estava certo era a escalação Marcelo Melo e Bruno Soares, dois dos melhores duplistas da atualidade, para o confronto diante de Marc Lopez e David Marrero, no sábado. No último dia de disputas, no domingo, Thomaz Bellucci duelará com Roberto Bautista Agut e Rogério Dutra Silva fechará o fim de semana contra Pablo Andujar.

O Brasil vem de vitória sobre o Equador no Zonal Americano e precisa passar pela Espanha para voltar ao Grupo Mundial da Copa Davis em 2015. Já a equipe espanhola, que não contará com nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Tommy Robredo e Marcel Granollers, chegou aos playoffs do torneio depois de perder para a Alemanha na primeira rodada do Grupo Mundial.

Confira a ordem das partidas entre Brasil e Espanha:

Sexta-feira, a partir das 16 horas:

- Rogério Dutra Silva X Roberto Bautista Agut

- Thomaz Bellucci X Pablo Andujar

Sábado, a partir das 14h30:

- Marcelo Melo e Bruno Soares X Marc Lopez e David Marrero

Domingo, a partir das 14 horas:

- Thomaz Bellucci X Roberto Bautista Agut

- Rogério Dutra silva X Pablo Andujar