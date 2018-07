Rogerinho supera rival espanhol de virada e avança no Brasil Open

SÃO PAULO - O brasileiro Rogério Dutra Silva embalou de vez na disputa do Brasil Open, torneio da série ATP 250 realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Depois de passar por duas partidas no qualifying, o atual número 147 do ranking mundial superou nesta terça-feira a primeira rodada da chave principal e já está nas oitavas de final. Para isso, Rogerinho derrotou de virada o espanhol Guillermo García-López, cabeça de chave número 6 e 52.º do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 7/5 e 6/3, em 2 horas e 17 minutos.

Na segunda rodada, o brasileiro terá pela frente o italiano Paolo Lorenzi, que nesta terça ganhou do espanhol Pere Riba, também vindo do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Rogério Dutra Silva está no mesmo lado da chave do alemão Tommy Haas, o principal favorito ao título, e do argentino Juan Monaco, cabeça 4, que pode ser o seu rival nas quartas de final.

Outras três partidas também já foram realizadas nesta terça. O espanhol Albert Montañes aplicou um duplo 6/2 no esloveno Aljaz Bedene e será o adversário do brasileiro João Souza, o Feijão, nas oitavas de final. Com a mesma facilidade, o argentino Federico Delbonis passou pelo italiano Filippo Volandri por 6/1 e 6/2 e agora jogará contra o espanhol Nicolás Almagro, cabeça 2. E o austríaco Andreas Haider-Maurer ganhou do alemão Julian Reister por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/1.