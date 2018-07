Rogerinho surpreende, derruba Monfils em Umag e fatura maior vitória da carreira

Tenista número 1 do Brasil, o tenista Rogério Dutra Silva mostrou nesta quinta-feira que realmente vive sua melhor fase na carreira. O atual 64º do ranking faturou a maior vitória de sua carreira ao derrubar o experiente francês Gael Monfils, atual número 13 do mundo e segundo cabeça de chave, no Torneio de Umag, na Croácia.

Sobre o saibro da competição de nível ATP 250, Rogerinho venceu o favorito pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3, após 2h16min de duelo. Foi o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito. No primeiro, o ex-número 6 do mundo vencera o brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado.

Para conquistar uma de suas maiores vitórias na carreira, Rogerinho contou com bom aproveitamento no saque e precisão nos momentos decisivos da partida. No set inicial, cada tenista faturou uma quebra de serviço e o brasileiro se saiu melhor no tie-break. No segundo, Monfils reagiu e venceu a parcial com duas quebras, contra uma do adversário.

No terceiro set, Rogerinho mostrou resistência em seu saque. Mesmo oscilando no serviço, salvou nada menos que oito break points para manter seu saque ao longo de toda a parcial. E ainda faturou uma quebra para sacramentar a vitória, sua segunda na chave de simples.

Com o triunfo, o tenista de 33 anos se garantiu nas quartas de final. Seu próximo adversário será o italiano Alessandro Giannessi, atual 104º do mundo. Brasileiro e italiano já se enfrentaram duas vezes no circuito, com vitórias somente do europeu.