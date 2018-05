Rogerinho terá Djokovic em Roland Garros e Bellucci pega argentino em Paris

Após furarem o qualifying de Roland Garros, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva conheceram nesta sexta-feira seus futuros rivais na primeira rodada da chave principal. E Rogerinho terá um grande desafio pela frente. Ele vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic. Bellucci pegará o argentino Federico Delbonis no saibro de Paris.

Rogerinho garantiu a vaga na chave principal do Grand Slam francês ao vencer seu terceiro jogo no quali. Nesta sexta, ele bateu o checo Zdenek Kolar por 6/0 e 6/4. Será a quinta vez que o tenista brasileiro disputará a chave principal de Roland Garros.

Em busca da segunda vitória na chave de Paris (a primeira foi em 2017), Rogerinho terá pela frente Djokovic, que tenta se restabelecer no circuito. Campeão de Roland Garros em 2016, o ex-número 1 do mundo ocupa apenas o 22º lugar do ranking atualmente, mas vem de boas atuações no saibro nas últimas semanas.

Será o segundo confronto entre Rogerinho, atual 132º do ranking, e Djokovic no circuito. No primeiro, no US Open de 2012, o sérvio venceu por 3 sets a 0. O brasileiro conseguiu tirar apenas cinco games do rival. O novo duelo entre eles ainda não tem data marcada. A chave principal de Roland Garros terá início neste domingo.

Outro brasileiro a jogar na chave principal, Bellucci assegurou a classificação ao também vencer seu terceiro jogo no quali nesta sexta. Ele superou o belga Ruben Bemelmans por 2 a 1. Com o triunfo, o brasileiro vai disputar a chave principal de Paris pela 10ª vez na carreira.

"Nos últimos torneios não consegui os resultados que eu queria e também render tudo o que eu gostaria. Essa semana eu consegui jogar um pouco melhor, mas ainda acho que posso melhorar bastante dentro de quadra. As vitórias vão me trazendo isso, confiança e ritmo de jogo", avaliou Bellucci, atual 269º do ranking.

Na primeira rodada da chave principal, ele vai encarar argentino Federico Delbonis, 66º do mundo. O tenista da Argentina leva vantagem no duelo direto, com cinco vitórias, contra duas do brasileiro. Delbonis, que já foi campeão do Brasil Open, venceu os dois últimos jogos.