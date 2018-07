Rogerinho triunfa em estreia nas duplas em torneio croata

O tenista brasileiro Rogério Dutra Silva estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Umag, na Croácia, nesta quarta-feira. Rogerinho e o italiano Paolo Lorenzi derrotaram o italiano Marco Cecchinato e o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Na segunda rodada, que equivale às quartas de final, Rogerinho e Lorenzi vão enfrentar os britânicos Aljaz Bedene e Dominic Inglot. O duelo está marcado para as 17 horas desta quinta-feira.

Rogerinho e Lorenzi vêm aproveitando o entrosamento conquistado nos últimos meses para faturarem bons resultados nas chaves de duplas das competições. Em Roland Garros, eles foram até as quartas de final, no melhor resultado do brasileiro em um Grand Slam.

Atual número 1 do Brasil, e 64º do mundo, Rogerinho também estreara com vitória na chave de simples ao superar o qualifier argentino Marco Trungelliti na abertura. Nas oitavas de final, ele terá um desafio mais complicado pela frente. Será o francês Gael Monfils, atual 13º do ranking.