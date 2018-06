Rogerinho vence mais uma nas duplas e vai à semifinal no Brasil Open

Após fazer boas estreias em simples e duplas no Brasil Open, Rogério Dutra Silva venceu mais uma nesta quarta-feira e garantiu seu lugar na semifinal de duplas da competição disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O brasileiro e o checo Roman Jebavy derrotaram os argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni por 6/4 e 6/3.

Os próximos adversários de Rogerinho e Jebavy serão definidos ainda nesta quarta. Eles vão sair do confronto entre os brasileiros André Sá e Thomaz Bellucci e os argentinos Federico Delbonis e Maximo Gonzalez. A partida pode sacramentar a aposentadoria de Sá como jogador, em caso de derrota.

Enquanto Rogerinho vive bom momento no saibro do Ibirapuera, Thiago Monteiro segue com dificuldades. Nesta quarta, ele se despediu do Brasil Open ao ser eliminado na chave de duplas. Ele já havia caído em simples, ao ser batido pelo compatriota Guilherme Clezar. Assim, Monteiro registrou duas derrotas em duas partidas disputadas no Brasil Open.

Nesta quarta, ele jogou ao lado do compatriota Pedro Bernardi. A dupla brasileira foi superada pelos argentinos Carlos Berlocq e Nicolas Kicker pelo placar de 6/3 e 6/4, logo na primeira rodada.

Após vencer sua partida na chave de duplas, Berlocq caiu em simples. Algoz do jovem brasileiro Thiago Wild na estreia, o argentino não resistiu ao compatriota Leonardo Mayer pelo placar de 7/5 e 6/4. Mayer enfrentará nas quartas o vencedor do duelo entre o austríaco Sebastian Ofner e o uruguaio Pablo Cuevas.

Outro a se garantir nas quartas foi o espanhol Guillermo Garcia-López, que bateu o argentino Federico Delbonis por 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4. Seu próximo rival vai sair do jogo entre o português João Domingues e o italiano Fabio Fognini.