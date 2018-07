Rogerinho avança em estreia e encara Stan Wawrinka em Genebra

Os brasileiros Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro tiveram destinos opostos em suas estreias, nesta terça-feira, em torneios preparatórios para Roland Garros. Rogerinho venceu e avançou à segunda rodada em Genebra, quanto Monteiro foi eliminado na rodada de abertura em Lyon.

No saibro de Genebra, Rogerinho derrotou o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). O atual número dois do Brasil, e 78º do mundo, vai enfrentar na sequência o suíço Stan Wawrinka, número 3 do ranking. Será o primeiro confronto entre eles no circuito. Rogerinho nunca venceu um tenista do Top 10 do ranking.

O triunfo desta terça garantiu o brasileiro direto nas oitavas de final no saibro suíço. Rogerinho aproveita a competição, de nível ATP 250, para encerrar sua preparação antes da estreia direto na chave principal de Roland Garros na próxima semana, em Paris. Thomaz Bellucci também competia em Genebra, mas foi eliminado logo na estreia, no domingo.

Thiago Monteiro teve o mesmo destino em Lyon, na França. Na primeira rodada no saibro francês, o número 3 do Brasil e 95º do ranking caiu diante do britânico Kyle Edmund em três sets: 2/6, 6/4 e 6/1, em quase duas horas de confronto.

Com a eliminação na competição de nível ATP 250, Monteiro deve retomar os treinos já em Paris, nas dependências de Roland Garros. As chaves principais do Grand Slam terão início no domingo. O sorteio das chaves está agendado para sexta-feira.