Rogério Ceni fecha treino do São Paulo e poupa titulares

O técnico Rogério Ceni fechou o treino desta sexta-feira, às vésperas da partida decisiva da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians. Mas, apesar do mistério, ele decidiu poupar alguns titulares mais cansados, que devem retomar os trabalhos na atividade deste sábado, véspera do confronto no Itaquerão.

Rogério não revelou o nome dos atletas preservados. Mas a preocupação era com o desgaste físico das últimas semanas, com partidas seguidas tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Estadual. Os poupados fizeram apenas um trabalho físico-técnico na segunda parte do treino - na primeira, o elenco fez aquecimento e treino físico no gramado.

Com o restante do elenco, o treinador comandou trabalho técnico, dando atenção especial a jogadas pelo meio e pelas laterais e pontas. Rogério não esboçou qualquer formação pensando na escalação do jogo de domingo.

O time do São Paulo volta aos trabalhos neste sábado, quando Rogério Ceni deve definir o time que disputará o clássico no Itaquerão. Após perder por 2 a 0 no jogo de ida, no Morumbi, o time tricolor precisará reverter o placar na casa do rival para avançar à final do Paulistão.