Rogério Dutra da Silva estreia com vitória em São Paulo Na abertura da etapa de São Paulo da Copa Petrobrás, o destaque nesta segunda-feira foi a vitória do brasileiro Rogério Dutra da Silva. Em sua estreia no torneio challenger que acontece nas quadras de saibro da Sociedade Harmonia de Tênis, ele derrotou o croata Antonio Veic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.