Rogério Dutra estreia com vitória na Copa Petrobras O brasileiro Rogério Dutra da Silva estreou com vitória na etapa de Assunção da Copa Petrobras. O tenista venceu nesta terça-feira o argentino Diego Junqueira por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4, e se garantiu nas oitavas de final.