Rogério Dutra Silva abre duelo do Brasil com alemães na Davis

NEU-ULM - A ordem das partidas do confronto entre Brasil e Alemanha, pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis, foi sorteada nesta quinta-feira e definiu que Rogério Dutra Silva será o primeiro tenista brasileiro a entrar em quadra. Ele abrirá contra Philipp Kohlschreiber, nesta sexta, na cidade de Neu-Ulm, o embate entre as duas nações.

Logo após este jogo, Thomaz Bellucci enfrentará Florian Mayer na partida que fechará o primeiro dia do duelo entre brasileiros e alemães. Já para sábado está prevista a partida de duplas, com Marcelo Melo e Bruno Soares encarando Daniel Brands e Martin Emmrich.

A ordem dos duelos sorteada nesta quinta também prevê que Bellucci, atual tenista número 1 do Brasil, fará o primeiro jogo de domingo encarando Kohlschreiber, enquanto Dutra Silva deverá fechar diante de Mayer o confronto entre os dois países. Os capitães das duas equipes podem mudar a escalação dos tenistas de última hora durante esta série melhor de cinco partidas entre as duas nações.

Os jogos ocorrerão em piso duro coberto na Ratiopharm Arena, em Neu-Ulm, onde os brasileiros tentarão surpreender o favoritismo alemão para tentar retornar para elite do Grupo Mundial da Davis, de onde o Brasil saiu ao ser derrotado por 3 a 2 pelos Estados Unidos, no início de fevereiro, em solo norte-americano.

Essa será a sexta vez que o Brasil irá encarar a Alemanha em um confronto da Davis, sendo que os alemães levaram a melhor em três deles. O último encontro entre os dois países ocorreu em 1992, no Rio, onde os brasileiros bateram os alemães por 3 a 1.