Rogério Dutra Silva bate chileno e vai à 2ª rodada do qualifying de Roland Garros

O brasileiro Rogério Dutra Silva estreou nesta terça-feira com vitória no qualifying de Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo domingo, em Paris, ao bater o chileno Christian Garin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1h37min de confronto.

Atual número 2 do Brasil e 132º colocado do ranking mundial, Rogerinho assim se juntou a Thomaz Bellucci como outro único representante do País na próxima fase do qualificatório para entrar na chave principal do mais importante torneio de tênis realizado em quadras de saibro.

Na última segunda-feira, Bellucci derrotou o alemão Matthias Bachinger por 2 sets a 0 na abertura de sua caminhada para entrar no grupo de 128 tenistas que farão parte da chave de simples masculina do evento parisiense. No mesmo dia, os seus compatriotas Thiago Monteiro e Guilherme Clezar foram eliminados já estreia do quali ao caírem respectivamente diante do norueguês Casper Ruud e do norte-americano Denis Kudla.

Para seguir na luta por vaga em Roland Garros, Dutra Silva aproveitou no duelo desta terça-feira duas de cinco chances de quebrar o saque de Christian Garin, hoje o 173º colocado da ATP. O brasileiro chegou a ser superado por uma vez com o serviço na mão no primeiro set, mas depois fechou a parcial de forma apertada no tie-break. O chileno só converteu um de oito break points e assim acabou sendo liquidado no segundo set.

Essa foi a terceira vitória de Rogerinho em quatro duelos contra Garin, sendo que todos os confrontos anteriores ocorreram em competições de nível Challenger. O primeiro destes triunfos foi no saibro, em Montevidéu, em 2016, antes de ele voltar a superar o sul-americano em Buenos Aires, na quadra dura, no ano passado. Antes destas partidas, o tenista do Chile derrotou o brasileiro na edição de 2015 deste mesmo evento na capital argentina, mas então no piso de saibro.

O próximo adversário de Dutra Silva em Paris será o eslovaco Andrej Martin, 164º colocado do ranking, que em outra partida desta terça-feira pelo qualifying de Roland Garros eliminou o norte-americano Kevin King, 171º do mundo, com parciais de 6/2 e 7/5.

Essa será a terceira vez que o brasileiro encara Martin, que levou a melhor nos dois confrontos anteriores entre os dois, primeiro do qualifying para o US Open de 2014, em Nova York, e depois neste ano no Torneio de Quito, no Equador, nesta ocasião em piso de saibro como o do Grand Slam francês.

Já Bellucci, hoje apenas o 269º colocado da ATP, terá como próximo rival em Paris o espanhol Daniel Gimeno-Traver, 214º colocado da ATP, que na segunda-feira abriu a sua campanha neste estágio qualificatório desbancando o favoritismo do austríaco Sebastian Ofner, 29º cabeça de chave desta fase, com uma vitória por duplo 6/4.