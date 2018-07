Rogério Dutra Silva cai e Rio Open terá 3 brasileiros em simples

RIO - O tenista Rogério Dutra Silva acabou sendo eliminado neste domingo na última rodada do qualifying do Rio Open, ATP 500 cuja chave principal começará a ser disputada nesta segunda-feira, ao ser derrotado pelo sérvio Dusan Lajovic, número 99º do ranking mundial, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1.

Com isso, o Brasil terá apenas três representantes na chave de simples masculina da competição, cujo grande astro será o espanhol Rafael Nadal, o líder do ranking mundial. Serão eles: Thomaz Bellucci, João Souza e Guilherme Clezar. Já outros cinco brasileiros foram eliminados já na primeira rodada no qualifying.

O sorteio dos confrontos da chave de simples do Rio Open foi realizado no último sábado, quando ficou definido que João Souza, o Feijão, hoje tenista número 1 do Brasil, irá estrear contra um tenista que vira do qualifying. Já Thomaz Bellucci, hoje número 2 do País, vai encarar o colombiano Santiago Giraldo na primeira rodada, enquanto Guilherme Clezar fará sua estreia em uma chave principal de um torneio ATP 500 contra o argentino Federico Delbonis.

Grande estrela do Rio Open, Nadal irá estrear contra o seu compatriota Daniel Gimeno Traver. Já o também espanhol David Ferrer, que neste domingo se sagrou tricampeão do Torneio de Buenos e será o segundo cabeça de chave no Brasil, terá o francês Jeremy Chardy como primeiro adversário na capital fluminense.