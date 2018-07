Rogério Dutra Silva cai nas oitavas de final em Assunção Único tenista brasileiro na chave principal, o paulista Rogério Dutra da Silva lutou muito, chegou a achar que poderia vencer, mas acabou superado, nesta quinta-feira, pelo espanhol Pere Riba, 80.º do mundo e segundo favorito ao título da etapa do Paraguai da Copa Petrobras, em Assunção, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5 -, em partida válida pelas oitavas de final do torneio da série Challenger.