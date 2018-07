Rogério Dutra Silva é eliminado na estreia por chinês em Shenzhen

O brasileiro Rogério Dutra Silva não foi além do seu jogo de estreia no Torneio de Shenzhen, ATP 250 chinês disputado em quadras duras. Nesta terça-feira, o número 74 do mundo decepcionou ao ser eliminado com a derrota para o local Zhang Zhizhen por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 19 minutos.

Tenista mais bem ranqueado do Brasil, Dutra Silva havia sido bem mais competitivo na semana passada, quando venceu um jogo em São Petersburgo e depois deu trabalho ao espanhol Roberto Bautista Agut, o número 13 do mundo. Agora, porém, perdeu para Zhizhen Zhang, apenas o 495º colocado no ranking.

O chinês "furou" o qualifying em Shenzhen e fez um duelo equilibrado com Rogerinho no primeiro set, tendo vencido por 6/4 ao converter dois break points e só perder o seu saque uma vez. Na segunda parcial, porém, o brasileiro não ofereceu qualquer resistência. Dutra Silva não conseguiu ameaçar o saque do adversário e ainda perdeu o seu três vezes, sendo eliminado precocemente do evento chinês.

Já o tenista da casa se classificou às oitavas de final, fase em que terá pela frente o italiano Paolo Lorenzi, cabeça de chave número 4 do evento chinês, que tem os irmãos alemães Alexander e Mischa Zverev e o belga David Goffin como principais candidatos ao título.

Também nesta terça-feira no Torneio de Shenzhen, o norte-americano Donald Young, o eslovaco Lukas Lacko, os ucranianos Sergiy Stakhovsky e Alexandr Dolgopolov, o romeno Marius Copil e o suíço Henri Laaksonen avançaram na estreia.