Rogério Dutra Silva é eliminado por Bautista Agut na Índia

O brasileiro Rogério Dutra Silva caiu nas oitavas de final do Torneio de Chennai. Após vencer o seu jogo de estreia no ATP 250 indiano, disputado em quadras rápidas, o número 98 do mundo acabou perdendo nesta quinta-feira para o espanhol Roberto Bautista Agut, 14º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 14 minutos.

Dutra Silva não teve grandes chances diante de Bautista Agut. O primeiro set teve um único break point, convertido pelo espanhol, que assim conseguiu fechar a parcial em 6/3. No segundo set, o brasileiro não aproveitou as duas oportunidades que teve para quebrar o serviço do adversário. Além disso, perdeu o seu saque duas vezes e acabou sendo derrotado por 6/2.

Este foi o segundo duelo entre Bautista Agut e Dutra Silva, sendo novamente vencido pelo espanhol. O número 14 do mundo havia triunfado no único duelo anterior entre eles, em 2014, na série em que o Brasil derrotou a Espanha pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis.

Assim, Dutra Silva foi eliminado nas oitavas de final em Chenai e agora seguirá para a Austrália, onde vai disputar o qualifying do Torneio de Sydney, um ATP 250 australiano.

Já Bautista Agut segue firme na disputa pelo título da competição chinesa, em que é o cabeça de chave número 2, sendo que o primeiro pré-classificado, o croata Marin Cilic, já foi eliminado. O próximo rival do espanhol vai ser o russo Mikhail Youzhny, número 57 do mundo, que venceu nesta quinta-feira o argentino Renzo Olivo por 6/1 e 7/5.