Rogério Dutra Silva é eliminado por Tomic nas oitavas de final em Istambul

O brasileiro Rogério Dutra Silva foi eliminado nas oitavas de final do Torneio de Istambul, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o número 69 do mundo deixou a competição ao perder para o australiano Bernard Tomic, o 40º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 31 minutos.

Dutra Silva havia começado a sua participação no evento turco com uma vitória em três sets sobre o italiano Riccardo Bellotti, mas nesta quarta não resistiu ao sexto cabeça de chave do torneio, perdendo o primeiro duelo da sua carreira com Tomic. Agora, nas quartas de final, o australiano vai encarar o vencedor da partida entre o canadense Milos Raonic e o britânico Aljaz Bedene.

No primeiro set do duelo desta quarta-feira, Dutra Silva até começou melhor, tendo ameaçado o saque de Tomic no terceiro game e concretizado a quebra de saque no quinto. Só que o brasileiro não conseguiu sustentar o seu serviço na sequência, permitindo a reação do australiano, que assegurou a sua vitória na parcial ao converter break point no 12º game.

O segundo set também foi equilibrado, com o desempenho dos tenistas no sexto e sétimo games sendo determinantes para o placar. Afinal, Tomic conseguiu a única quebra de saque da parcial no sexto e salvou quatro break points de Dutra Silva no sétimo, encaminhando a sua vitória, definida em 6/3, resultado que provocou a eliminação do número 2 do Brasil nas oitavas de final do Torneio de Istambul.