Rogério Dutra Silva estreia com vitória nas duplas do Brasil Open

Rogério Dutra Silva se tornou o primeiro tenista do País a vencer um jogo de uma chave principal desta edição do Brasil Open, no ginásio do Ibirapuera, ao abrir com triunfo nesta segunda-feira a sua campanha no torneio de duplas do ATP 250 realizado em quadras de saibro em São Paulo.

Atuando ao lado do checo Roman Jebavy, Rogerinho derrotou o italiano Marco Cecchinato e o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), e avançou às quartas de final da competição.

Com o triunfo na estreia, Dutra Silva e o tenista da República Checa vão encarar na próxima fase os ganhadores do duelo da dupla formada pelos argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni contra a parceria do austríaco Gerald Melzer com o norte-americano Tennys Sandgren. Esta partida está programada para esta terça-feira.

Atual número 1 do País e 106º do mundo no ranking da ATP, Rogerinho havia sido derrotado em sua estreia da chave de simples do Rio Open, ATP 500 realizado na semana passada na capital fluminense. O brasileiro estreará na disputa individual do Brasil Open contra Tennys Sandgren, também nesta terça, sendo que o tenista dos EUA ainda poderá ser seu adversário nas quartas de final de duplas em São Paulo.

Dois jogos da chave de simples do Brasil Open já foram encerrados nesta segunda-feira. Em um deles, o argentino Federico Delbonis confirmou a sua condição de oitavo pré-classificado ao estrear com vitória sobre o espanhol Roberto Carballes, por duplo 6/4, para se classificar às oitavas de final. O seu próximo rival será o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que no outro duelo já terminado nesta segunda derrotou o austríaco Gerald Melzer por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/3.

DUBAI

Esta segunda-feira também marcou as primeiras disputas da chave principal do Torneio de Dubai, ATP 500 realizado em quadras duras nos Emirados Árabes. Em um dos jogos do dia, o espanhol Roberto Bautista Agut justificou a condição de terceiro favorito ao passar pelo argentino Fernando Mayer por 6/3 e 6/4.

O alemão Philipp Kohlschreiber, sexto pré-classificado, também confirmou favoritismo com tranquilidade na estreia ao bater o francês Gleb Sakharov por 6/4 e 6/2. O grego Stefanos Tsitsipas, o holandês Robin Haase, o cipriotra Marcos Baghdatis e o francês

Benoit Paire foram os outros tenistas que também abriram campanha com triunfo nesta segunda-feira. Entre eles, Tsitsipas será o rival de Kohlschreiber nas oitavas de final.