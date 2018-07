Rogério Dutra Silva fica a uma vitória do US Open O brasileiro Rogério Dutra Silva está a uma vitória de entrar na chave principal e disputar seu terceiro US Open na carreira. Pela segunda rodada do qualifying do Grand Slam norte-americano, ele derrotou o espanhol Daniel Munoz-De La Nava por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e avançou à última rodada. Os outros tenistas do País que ainda estavam na disputa, João Souza e André Ghem, acabaram eliminados.