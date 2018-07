Rogério Dutra Silva perde e Alemanha larga na frente na Davis

NEU-ULM - Rogério Dutra Silva não conseguiu desbancar o favoritismo de Philipp Kohlschreiber, nesta sexta-feira, em Neu-Ulm (ALE), e viu a Alemanha sair na frente do Brasil no confronto válido pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis. O tenista da casa venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/4, no primeiro jogo da série melhor de cinco entre os dois países.

Atual 25.º colocado do ranking mundial, Kohlschreiber soube aproveitar o piso duro e rápido da Ratiopharm Arena para derrotar o 127.º tenista da listagem da ATP. Rogerinho até deu um pouco de trabalho ao alemão, mas acabou derrotado após duas horas e quatro minutos de duelo.

Desta forma, Thomaz Bellucci, o número 1 do Brasil, entrará em quadra mais pressionado para enfrentar Florian Mayer no segundo e último duelo do dia em Neu-Ulm. Ele tentará buscar nesta sexta um triunfo para dar a Marcelo Melo e Bruno Soares, que são o grande trunfo do País neste confronto, a chance de uma possível virada no placar da série decisiva, neste sábado, na partida de duplas.

No primeiro duelo desta sexta em Neu-Ulm, Kohlschreiber aproveitou quatro de 11 chances de quebrar o saque de Dutra Silva, que só converteu um de dois break points. O brasileiro também contabilizou apenas 18 bolas vencedoras, contra 47 do alemão, que ainda mostrou força no serviço com 13 aces, diante de apenas um do seu adversário.

OUTROS CONFRONTOS

Três confrontos do playoff do Grupo Mundial da Davis já tiveram o seu primeiro dia de duelos encerrados. Em um deles, Japão e Colômbia fecharam a sexta-feira empatados em Tóquio. Primeiro Kei Nishikori colocou a equipe da casa na frente ao derrotar Alejandro Falla por 3 sets a 0, com 6/3, 6/4 e 6/4. Em seguida, porém, Santiago Giraldo levou a melhor em uma batalha de cinco sets contra Go Soeda, que terminou com parciais de 6/4, 3/6, 7/5, 3/6 e 6/1, para deixar tudo igual para os colombianos.

Também empatados por 1 a 1 na série melhor de cinco jogos de um dos embates da Davis estão Grã-Bretanha e Croácia. Depois de Andy Murray arrasar Borna Coric por 6/3, 6/0 e 6/3, Ivan Dodig empatou o confronto para os croatas ao derrotar Daniel Evans, também com facilidade, por 3 sets a 0 (6/3, 6/2 e 6/3), em Umag (CRO).

Bélgica e Israel, por sua vez, começaram a duelar no playoff do Grupo Mundial da Davis já na quinta-feira, em função do feriado judaico deste sábado (dia em que não haverá duelos entre os países). E o primeiro dia deste embate também terminou empatado, em Antuérpia (BEL). Primeiro Steve Darcis arrasou Dudi Sela por 6/1, 6/2 e 6/2 para a equipe da casa, antes de Amir Weintraub garantir o ponto de igualdade aos israelenses com um triunfo sobre Ruben Bemelmans por 3 sets a 2, com 6/3, 2/6, 6/7 (2/7), 7/6 (7/4) e 6/4.