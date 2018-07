Rogério Dutra Silva vence fácil argentino e vai encarar Monfils na Croácia

Agora o tenista número 1 do Brasil, Rogério Dutra Silva estreou com uma fácil vitória no Torneio de Umag, na Croácia, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 64 do mundo superou o argentino Marco Trungelliti, apenas o 192º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 4 minutos.

Apesar da condição modesta de Trungelliti no ranking, o argentino representava um risco para Dutra Silva por vir embalado do qualifying do evento croata. Mas o brasileiro não deu qualquer chance ao adversário, salvando os seus três break points na partida, todos no primeiro set. Além disso, o oponente sofreu com o seu saque, tendo cometido seis duplas faltas.

No set inicial, Trungelliti até confirmou o seu primeiro game de serviço, mas depois Rogerinho se impôs. O brasileiro venceu seis games seguidos, com três break points convertidos, no terceiro, quinto e sétimo games, assegurando o seu triunfo por 6/1.

O segundo set também foi fácil para Dutra Silva, que não perdeu sequer um ponto nos quatro games em que sacou. Além disso, o brasileiro conseguiu quebras de saque no sexto e oitavo games para fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0.

Nas oitavas de final do Torneio de Umag, Rogerinho terá pela frente o francês Gael Monfils, número 13 do mundo e segundo cabeça de chave do evento na Croácia. Eles se enfrentaram na Olimpíada do Rio, com vitória do tenista da França.

Em outros dois jogos disputados nesta terça-feira em Umag, o eslovaco Andrej Martin e o checo Jiri Vesely também triunfaram na estreia.