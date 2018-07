Rogério Dutra Silva vence sérvio na estreia em torneio na Índia

A primeira vitória brasileira no circuito mundial do tênis em 2017 foi conquistada por Rogério Dutra Silva. Nesta terça-feira, o 98º colocado no ranking estreou com uma sofrida vitória no Torneio de Chennai, ATP 250 disputado em quadras duras, tendo ganhado dois tie-breaks. No dia anterior, Thiago Monteiro caiu na primeira rodada da mesma competição.

Em 2 horas e 33 minutos, Dutra Silva superou o sérvio Dusan Lajovic, o número 93 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 7/6 (7/3), se garantindo nas oitavas de final do Torneio de Chennai.

O triunfo desta terça-feira foi o primeiro de Dutra Silva diante do tenista sérvio. Anteriormente, ele havia perdido para Lajovic no qualifying da edição de 2014 do Rio Open e também no Torneio de Kitzbühel do ano passado.

No primeiro set do duelo, Rogerinho perdeu o saque no terceiro game, mas reagiu, devolveu a quebra de serviço no sexto game e forçou a realização do tie-break, quando triunfou por 7/2.

Na segunda parcial, Lajovic também conseguiu a primeira quebra de serviço. Ele sacava para fechar o set no nono game, quando Dutra Silva converteu break point. Só que aí o brasileiro não sustentou o saque e perdeu por 6/4.

O terceiro set teve uma quebra de serviço para cada tenista, sendo que dessa vez foi Dutra Silva quem conseguiu a primeira. Mas ele não vacilou no tie-break, assegurando a vitória na estreia em Chennai.

Nas oitavas de final, Dutra Silva terá o complicado desafio de encarar o espanhol Roberto Bautista Agut. O número 14 do mundo venceu o único duelo entre eles, em 2014, na série em que o Brasil derrotou a Espanha pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça-feira em Chennai, o russo Mikhail Youzhny, o francês Benoit Paire, o indiano Yuki Bhambri, o taiwanês Lu Yen-Hsun, o britânico Aljaz Bedene e o argentino Renzo Oliva venceram na estreia.