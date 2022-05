Roland Garros: Bia Haddad avança nas duplas femininas e mistas; Iga Swiatek arrasa

O saldo em Roland Garros foi positivo para os tenistas brasileiros nesta quinta-feira. Beatriz Haddad Maia venceu duas partidas e avançou tanto na chave de duplas femininas quanto nas mistas, ao lado de Bruno Soares. Rafael Matos também avançou, enquanto Marcelo Melo se despediu de Paris.

A dupla formada por Bia e pela casaque Anna Danilina iniciou sua trajetória com uma vitória de virada sobre as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. Bia e Danilina vêm de grande campanha no Aberto da Austrália, quando foram vice-campeãs, no melhor resultado da brasileira num torneio de Grand Slam. Nas oitavas de final, brasileira e casaque vão enfrentar a experiente australiana Samantha Stosur e a taiwanesa Latisha Chan.

Nas duplas mistas, Bia jogou ao lado do experiente Bruno Soares. E a parceria nacional levou a melhor sobre a chinesa Shuai Zhang e o francês Nicolas Mahut por 2 a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/8 (match tie-break). Zhang e Mahut eram os cabeças de chave número 1 da competição. Com a vitória, Bia e Soares avançaram às oitava de final, quando vão enfrentar a indiana Sania Mirza e o croata Ivan Dodig.

Nas duplas masculinas, Marcelo Melo e o argentino Maximo Gonzalez caíram logo na segunda rodada. Eles foram batidos pelo americano Maxime Cressy e pelo espanhol Feliciano López por duplo 6/4. Brasileiro e argentino, que vinham do vice-campeonato em Lyon, na semana passada, figuravam como cabeças número 15.

Rafael Matos, por sua vez, teve melhor destino nesta quinta. Revelação brasileira das duplas na temporada, ele e o espanhol David Vega Hernández fizeram grande jogo e eliminaram dois rivais muito experientes no circuito, o polonês Lukasz Kubot e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0.

Matos vem de dois títulos e um vice-campeonato em nível ATP na temporada. Embalado e confiante, o brasileiro aguarda agora a definição da dupla rival para as oitavas de final. A parceria adversária vai sair do duelo entre os australianos Luke Saville e Jordan Thompson e os belgas Sander Gille e Joran Vliegen.

Favoritos brilham em simples

Candidatos ao título, o russo Daniil Medvedev e a polonesa Iga Swiatek venceram com tranquilidade nesta quinta e avançaram à terceira rodada nas chaves de simples. O tenista da Rússia, número dois do mundo, atropelou o sérvio Laslo Djere por 6/3, 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário será outro tenista da Sérvia, Miomir Kecmanovic (28º cabeça de chave), que eliminou o casaque Alexander Bublik por 4/6, 7/5, 6/2 e 6/1.

Entre os demais cabeças de chave, o norueguês Casper Ruud (8º) e o polonês Hubert Hurkacz (12º) alcançaram a terceira rodada. Já o americano Frances Tiafoe (24º) e o georgiano Nikoloz Basilashvili (22º) se despediram da chave de simples.

No feminino, Swiatek fez uma apresentação de gala nesta quinta. A número 1 do mundo arrasou a americana Alison Riske com direito a um "pneu": 6/0 e 6/2, em apenas 1h01min. A polonesa chegou a vencer nove games seguidos, tendo perdido o primeiro na partida somente no quarto game do segundo set.

Swiatek atingiu a marca de 30 vitórias consecutivas no circuito, dominando com tranquilidade a atual temporada, cada vez mais candidata ao segundo título em Roland Garros. Na terceira rodada, ela vai enfrentar a montenegrina Danka Kovinic, atual 95ª do mundo.

A espanhola Paula Badosa (3ª) também se garantiu na terceira rodada, assim como a americana Jessica Pegula (11ª), as casaques Elena Rybakina (16ª), a russa Daria Kasatkina (20ª), a americana Madison Keys (22ª), a eslovena Tamara Zidansek (24ª), a italiana Camila Giorgi (28ª) e a russa Veronika Kudermetova (29ª). Já a checa Karolina Pliskova (8ª) e a russa Ekaterina Alexandrova (30ª) se despediram da chave.