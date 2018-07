Roland Garros nega convite a Ilie Nastase: 'Não podemos aceitar o que ele disse'

A organização de Roland Garros negou convite ao ex-tenista romeno Ilie Nastase, suspenso provisoriamente pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) por declarações consideradas racistas e machistas em confronto da Fed Cup, no fim de abril. Uma das lendas do tênis, Nastase não ganhará credencial da Federação Francesa de Tênis (FFT) para frequentar o complexo durante a competição, que começou no último domingo e será finalizada no dia 11 de junho.

A FFT confirmou que negou convite a Ilie Nastase ao ser questionada pela reportagem, em entrevista que contou com quatro veículos internacionais - da imprensa brasileira, somente o Estado estava presente. Bernard Giudicelli, atual presidente da Federação Francesa, afirmou que Nastase não é bem-vindo no torneio.

"Ele não vai receber a credencial. Nastase não poderá estar nos estádios, nem para eventos de patrocinadores e nem como convidado de algum amigo", declarou Bernard Giudicelli, sem esconder o mal-estar com as declarações polêmicas do ex-número 1 do mundo. "Esta é uma mensagem que queremos enviar para ele. Não podemos aceitar o que ele disse à capitã da equipe da Grã-Bretanha".

Ilie Nastase, de 70 anos, foi expulso da quadra onde foi disputado duelo da repescagem do Grupo Mundial II da Fed Cup entre a Romênia e a Grã-Bretanha, nos dias 22 e 23 de abril. O romeno, que é capitão do time romeno na competição, recebeu a punição por realizar comentários considerados abusivos contra a tenista britânica Johanna Konta, o que levou a arbitragem até a suspender temporariamente uma partida.

Ele também insultou uma jornalista britânica presente ao confronto, realizado na cidade romena de Constanta, um dia depois de ter feito comentários ofensivos sobre a gravidez de Serena Williams - recentemente, Ilie Nastase também acusara publicamente a norte-americana de doping, sem apresentar evidências.

O ex-atleta romeno também foi acusado de insultar a jornalista Eleanor Crooks. Ele a chamou de "estúpida" por causa de matéria publicada por ela na qual transcrevia declarações de Ilie Nastase sobre Serena Williams.

No dia 23 de abril, a ITF se manifestou sobre o caso e anunciou suspensão temporária do ex-tenista, o que impede a sua presença dos torneios organizados pela entidade. É o caso dos torneios de Grand Slam, da Copa Davis e da própria Fed Cup.