Romena Burzanescu entra no Top 20 do ranking da WTA com título na Califórnia

A Romênia agora tem duas tenistas entre as 20 melhores do mundo. Além de Simona Halep, a líder do ranking da WTA, Mihaela Burzanescu passou a figurar nesse seleto grupo, na 20ª colocação, após faturar no último domingo o título do Torneio de San José, nos Estados Unidos.

Numa semana em que as principais tenistas do circuito mundial decepcionaram quando entraram em quadra, a ascensão de Burzanescu de quatro posições foi a principal novidade na lista da WTA atualizada nesta segunda-feira e que segue com Halep à frente, com 7.571 pontos, seguida pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, com 6.660 e que desistiu de disputar o Torneio de Washington na última semana por causa de uma lesão na perna.

Eliminada na segunda rodada na capital dos Estados Unidos, a norte-americana Sloane Stephens continua na terceira colocação, seguida, em ordem, por Angelique Kerber, da Alemanha, Elina Svitolina, da Ucrânia, e Carolina Garcia, da França.

E o Top 10 do ranking da WTA é completado pela espanhola Garbiñe Muguruza, que desistiu de jogar em Washington, pelas checas Petra Kvitova e Karolina Pliskova e também pela alemã Julia Görges.

Outra campeã do fim de semana, a russa Svetlana Kuznetsova, que faturou o título do Torneio de Washington, retornou ao grupo das cem melhores tenistas do mundo ao ascender 41 posições, se tornando a 87ª colocada da lista.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Simona Halep (ROM), 7.571 pontos

2º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.660

3º - Sloane Stephens (EUA), 5.492

4º - Angelique Kerber (ALE), 5.305

5º - Elina Svitolina (UCR), 5.020

6º - Caroline Garcia (FRA), 4.680

7º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.535

8º - Petra Kvitova (RCH), 4.505

9º - Karolina Pliskova (RCH), 4.485

10º - Julia Görges (ALE), 3.900

11º - Jelena Ostapenko (LET), 3.787

12º - Daria Kasatkina (RUS), 3.525

13º - Madison Keys (EUA), 3.127

14º - Venus Williams (EUA), 2.901

15º - Elise Mertens (BEL), 2.830

16º - Ashleigh Barty (AUS), 2.555

17º - Naomi Osaka (JAP), 2.350

18º - Kiki Bertens (HOL), 2.231

19º - Anastasija Sevastova (LET), 2.165

20º - Mihaela Buzarnescu (ROM), 2.068

118º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 551