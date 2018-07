Rublev confirma favoritismo na estreia de torneio para jovens destaques do tênis

O russo Andrey Rublev confirmou o favoritismo nesta terça-feira e venceu na estreia do Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os principais tenistas com até 21 anos do circuito e é disputado em sets de quatro games. Em Milão, o número 37 do mundo, cabeça de chave número 1, derrotou o italiano Gianluigi Quinzi por 3 sets a 2, com parciais de 1/4, 4/0, 4/3 (7/3), 0/4 e 4/3 (7/3).

O tenista de 20 anos confirmou três das 11 oportunidades de quebra que teve para passar pelo número 306 do ranking e largar na liderança do Grupo A. Rublev precisou de 1h46min para despachar o rival.

Na outra partida da chave, o sul-coreano Hyeon Chung, número 54 do ranking, surpreendeu. Ele derrotou por 3 sets a 1, com parciais de 1/4, 4/3 (7/5), 4/3 (7/4) e 4/1, o canadense Denis Shapovalov, 51.º do ranking.

Pelo Grupo B, outra zebra. Cabeça de chave número 7, o russo Daniil Medvedev, 65.º do mundo, derrotou em quatro sets seu compatriota Karen Kachanov, 45 do mundo, com parciais 2/4, 4/3 (8/6), 4/3 (7/3) e 4/2.

Ainda pela Chave B, o croata Borna Coric foi o único a precisar de apenas três sets para vencer. O número 48 do mundo passou pelo norte-americano Jared Donaldson, 55.º do ranking, com parciais de 4/3 (7/2), 4/1 e 4/3 (7/5).