Rublev vence Taro Daniel e enfrenta Fognini na semifinal de Belgrado

O russo Andrey Rublev confirmou o favoritismo e avançou à semifinal do ATP 250 de Belgrado ao derrotar o japonês Taro Daniel por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3, em 1h16min de duelo nesta sexta-feira. Esta será a quinta vez na temporada que o número 8 do mundo chega entre os quatro melhores de um torneio.

Andrey Rublev não teve muita dificuldade para confirmar sua classificação nesta sexta-feira. O russo acertou cinco aces e foi decisivo na parte final dos dois sets que disputou. O japonês até tentou fazer frente, mas não conseguiu equivaler o embalo do seu rival.

"Fiquei um pouco estressado porque o clima estava muito difícil. Os ventos estavam fortes, a bola estava se movendo muito, então eu precisava desacelerar, tomar mais cuidado. Senti que estava jogando bem, senti que tinha o controle da bola e não podia correr tantos riscos por causa do vento", contou Rublev.

O russo ainda afirmou que conseguiu se adaptar com o tempo para conseguir confirmar a vitória. "Com o tempo, comecei a me adaptar, a aproveitar os momentos em que não havia muito vento e comecei a tentar jogar de forma mais agressiva. No final deu certo", finalizou.

PRÓXIMO ADVERSÁRIO - Na semifinal, Rublev terá pela frente o italiano Fábio Fognini, que passou pelo alemão Oscar Otte por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Em um jogo duro, Forgnini aproveitou da regularidade para conseguir a classificação.

O italiano chegou a estar perdendo o set por 3 a 0, mas, mesmo assim, conseguiu se recuperar e virar o duelo. Na etapa final, foi mais regular, fez um jogo parelho e, no detalhe, acabou confirmando sua vaga.