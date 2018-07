Russa Pavlyuchenkova fatura título do torneio de tênis de Linz, na Áustria A russa Anastasia Pavlyuchenkova, 29.ª colocada no ranking da WTA, conquistou neste domingo o seu primeiro título da temporada no tênis, no Torneio de Linz, na Áustria. Cabeça de chave número 7, ela venceu na decisão a alemã Anna-Lena Friedsam por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A final foi a primeira jogada pela rival, apenas a 118.ª do mundo.